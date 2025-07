Nhrg, nel primo semestre 2025 segnali positivi per il mercato del lavoro

Roma, 17 lug. (Labitalia) - Per Nhrg, società attiva nei servizi per il lavoro, i primi sei mesi dell’anno hanno registrato una crescita significativa del lavoro. Il dinamismo settoriale ha coinvolto in particolare: logistica +40%, multiservizi +30%, Ict +20%, back office +20%, turismo ...