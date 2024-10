Nicole Pallado, una figura di spicco nel mondo digitale e influencer, insieme a Gianmarco Zagato, è alla guida del popolare podcast Tavolo Parcheggio. Nel recente episodio, ha svelato un particolare legato a uno dei partecipanti del Grande Fratello. La youtuber ha rivelato di aver avuto dei contatti con Lorenzo Spolverato, uno dei concorrenti della nuova edizione, per un periodo di uno o due mesi.

“L’altra sera ho seguito una puntata del Grande Fratello. Mentre guardavo, mi sono imbattuta in un ragazzo con cui avevo scambiato messaggi. Chi potrebbe essere? È emerso subito che fosse Lorenzo. Ci siamo messaggiati per un paio di mesi, ma non ci siamo mai incontrati di persona, visto che lui vive a Milano. Era più un gioco di messaggi, un flirt. Così, quando l’ho visto nel reality, l’ho subito riconosciuto”.

Data l’importanza di Nicole nel panorama dei social media, non è escluso che Signorini possa mettersi in contatto con lei.

In merito ai casting per il Grande Fratello

Nicole ha parlato della sua esperienza nel 2019: “Quest’anno sono stata ricontattata da una persona della produzione, che mi ha comunicato l’intenzione di rivedermi. Per me, far parte del Grande Fratello sarebbe un’opportunità fantastica. È vero che il programma riceve molte critiche e che molti pensano che solo persone poco istruite vi partecipino, ma per me sarebbe una esperienza da vivere. Così, ho deciso di partecipare ai provini. Anche se quest’anno il processo è stato totalmente diverso rispetto all’anno scorso, sono convinta che sia un format interessante”.

L’uomo che mi rivolgeva le domande

sembrava insistere sul concetto che per essere accettata dovessi essere senza un partner. Continuava a chiedermi: “Non credi che una ragazza non impegnata possa avere maggiori opportunità rispetto a una già in relazione?” Gli ho risposto che, da quando sono in coppia, il numero dei miei follower non è diminuito e che non hanno smesso di seguirmi proprio a causa della mia relazione. Ho avuto l’impressione che cercassero individui singoli o volessero testare la mia disponibilità a tornare libera. Ma era solo una mia percezione, ovviamente.