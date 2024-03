Nm: C. Pisapia responsabile nazionale dipartimento Turismo

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Il presidente di Federcomtour e dirigente nazionale di Noi moderati, il salernitano Claudio Pisapia, è il responsabile nazionale del dipartimento Turismo. La nomina è stata voluta dal leader nazionale del partito Maurizio Lupi. “Accolgo con grande soddisfazione l'incarico e il privilegio che mi hanno voluto riservare il presidente Lupi, il vice presidente Pino Bicchielli e il partito di Noi moderati", ha dichiarato Pisapia.

"Sicuramente – prosegue – ha inciso il mio impegno nel portare il Modello Culturitalia nel decreto Made in Italy, le audizioni tenute in commissione Attività produttive e Turismo come segretario generale di Federcomtur nell'ambito del piano strategico del turismo 2023-2027, ma anche l'attività di ascolto delle problematiche relative al turismo e alle Pmi in genere. L'istituzionalizzazione del sistema turistico di Destinazione rappresenta una vera e propria rivoluzione nel settore dei ‘turismi’ perché mette al centro le imprese in un contesto di partenariato pubblico-privato fondamentale per lo sviluppo economico e di accoglienza dei territori. Ricordo che il partito ha voluto fortemente questa legge, firmata dagli onorevoli Pino Bicchielli e Ilaria Cavo, e da qui è partito il mio impegno, la mia assunzione di responsabilità verso un grande gruppo e una comunità che merita stima, abnegazione e riconoscenza per le grandi qualità di ascolto e competenza sempre nell'interesse della gente della comunità e del territorio rappresentato”.

A congratularsi con Pisapia il vice presidente di Noi moderati alla Camera dei Deputati, Bicchielli: “I miei auguri a Pisapia per l’incarico ricevuto dal presidente Lupi. Un incarico di grande responsabilità, ma Pisapia è l’uomo giusto con le giuste competenze, ampiamente dimostrate in qualità di presidente di FederComTur e il suo prezioso lavoro per il Manager di Destinazione, diventato legge”.