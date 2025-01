Un rebus politico da risolvere

La situazione politica italiana si complica ulteriormente con le trattative in corso per le nomine alla Corte Costituzionale. Martedì prossimo, il Parlamento sarà convocato in seduta comune per colmare i quattro posti vacanti, un appuntamento che si preannuncia cruciale. La necessità di bilanciare le nomine tra uomini e donne rende la questione ancora più delicata, con i partiti che si affrettano a trovare un accordo prima del tredicesimo scrutinio, il quale dovrà sostituire l’ex presidente Silvana Sciarra e i giudici Augusto Barbera, Franco Modugno e Giulio Prosperetti.

Le trattative tra maggioranza e opposizione

Il clima di incertezza è palpabile, con i leader dei partiti che si trovano a dover gestire una situazione complessa. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha recentemente dichiarato di voler procedere spediti nelle interlocuzioni con le opposizioni, mentre Antonio Tajani è impegnato in missioni diplomatiche in Siria e Libano. L’obiettivo è raggiungere un consenso che soddisfi almeno i 3/5 dei parlamentari, ovvero 363 voti, per evitare ulteriori stalli.

Schema di nomina e figure chiave

Le discussioni si concentrano attualmente su uno schema di nomina 2+1+1, che prevede due giudici in quota centrodestra, uno in quota centrosinistra e una figura tecnica. Quest’ultima rappresenta una delle sfide più difficili da affrontare, poiché è fondamentale trovare un profilo che possa essere accettato da entrambe le parti. Tra i nomi che circolano, spicca quello di Roberto Garofoli, presidente di sezione del Consiglio di Stato, che potrebbe essere visto come un candidato più vicino al centrosinistra. Tuttavia, la necessità di eleggere almeno una donna su quattro complica ulteriormente la situazione.

Le candidature in discussione

Tra i nomi femminili che emergono, si fa riferimento all’avvocato generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, e a Valeria Mastroiacovo, tributarista e assistente del giudice costituzionale Luca Antonini. Per quanto riguarda il centrodestra, Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico di Meloni, sembra essere una scelta certa, mentre Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia del Senato, è un altro candidato probabile. Tuttavia, Meloni è contraria a qualsiasi rimpasto di governo, il che limita ulteriormente le opzioni disponibili.

Le perplessità del Pd e le alternative

Il Partito Democratico, che ha il compito di guidare la scelta del nome in quota opposizioni, si trova a dover affrontare le proprie perplessità. Andrea Pertici, considerato vicino a Elly Schlein, non sembra godere di grande consenso, mentre Massimo Luciani, ex presidente dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, potrebbe essere visto come un profilo più accettabile. In questo contesto di incertezze, il rischio è che la decisione sui referendum arrivi con una Consulta ancora incompleta, un’eventualità che potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro politico del paese.