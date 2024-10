La competizione per gli ascolti televisivi si intensifica sempre di più nella fascia preserale. Amadeus, con il suo show “Chissà chi è” trasmesso sul Nove, si trova ad affrontare un’autentica sfida contro il suo precedente programma, “Affari Tuoi”, in onda su Rai Uno. Il successo di Stefano De Martino sta creando notevoli difficoltà alle reti di Warner Bros. Discovery, che, ingaggiando l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo, speravano di capovolgere la situazione a favore della loro programmazione a scapito della Rai. Per questo, “Chissà chi è” sta attraversando un periodo di rinnovamenti e adattamenti, con l’intento di rendere il format più accattivante e guadagnare qualche punto in classifica Auditel.

Amadeus sfida “Affari Tuoi” su Rai Uno

Quali siano i cambiamenti previsti? Scopriamolo insieme