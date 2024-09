Non sono state recuperate immagini riguardanti Boccia-Sangiuliano da Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona, ex agente dei paparazzi, durante un'udienza del suo processo a Milano, ha respinto le affermazioni che i media possedevano e poi hanno ritirato le immagini di Sangiuliano con altre donne. Corona sostiene che queste accuse sono menzogne create per generare polemiche e mirare al governo Meloni. Negò inoltre che il guru del gossip Signorini o altri media abbiano mai detenuto tali immagini.

Fabrizio Corona, l’ex agente delle celebrità fotografiche che è stato precedentemente punito per i famosi cosiddetti “foto-ricatti”, ha sostenuto che i media non hanno mai posseduto immagini di Sangiuliano che hanno acquisito e poi ritirato. Durante un dialogo con i giornalisti, al termine di una udienza del suo processo a Milano, Corona ha avanzato tale affermazione. Le accuse secondo le quali esistono immagini di Sangiuliano con altre donne, e che i media hanno comprato tali immagini per poi nasconderle, sono solo menzogne costruite ad hoc, ha detto Corona, per generare titoli e creare un attacco politico mirato contro il governo Meloni. Afferma che ne l’esperto di gossip Signorini né i media hanno mai detenuto immagini di Sangiuliano che hanno acquisito e poi ritirato.