Norvegia: Farnesina, 'studentessa accoltellata non sarebbe in pericolo di vita**

**Norvegia: Farnesina, 'studentessa accoltellata non sarebbe in pericolo...

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Martina, la studentessa fiorentina di 21 anni ferita con trenta coltellate dall'ex fidanzato a Oslo, in Norvegia, "non sarebbe in pericolo di vita". Lo ha detto all'Adnkronos la Farnesina, aggiungendo che "la famiglia è arrivata a Oslo ieri...