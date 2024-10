Introduzione alla manovra di bilancio 2025

La manovra di bilancio 2025, del valore complessivo di circa 28,5 miliardi di euro, introduce una serie di misure significative destinate a famiglie, lavoratori e imprese. Tra i punti salienti vi è il taglio del cuneo fiscale, che rappresenta una delle principali leve per stimolare l’economia e sostenere i redditi delle famiglie. Questa manovra si propone di ampliare la platea dei beneficiari e di incentivare la natalità, oltre a garantire un supporto alle categorie più vulnerabili.

Taglio del cuneo fiscale e bonus per le nascite

Il taglio del cuneo fiscale è uno degli interventi più attesi, con un valore di 17 miliardi di euro. Questo provvedimento prevede un bonus che può arrivare fino a 20.000 euro e detrazioni fino a 40.000 euro, ampliando la soglia di reddito per i beneficiari. Si stima che circa 1,3 milioni di lavoratori in più rispetto all’anno precedente potranno beneficiare di queste misure. Inoltre, per incentivare la natalità, è stato introdotto un bonus di 1.000 euro per ogni nuovo nato, destinato alle famiglie con un ISEE inferiore a 40.000 euro annui. Questa misura è stata estesa a tutte le famiglie, non solo a quelle con figli già presenti.

Misure fiscali e sostegno alle famiglie

La manovra prevede anche una stretta sulle detrazioni fiscali per i redditi superiori a 75.000 euro, con vantaggi crescenti in base al numero di figli. Chi guadagna tra 75.000 e 100.000 euro potrà portare in detrazione fino a 14.000 euro, mentre oltre i 100.000 euro la cifra scende a 8.000 euro. Le spese sanitarie e quelle relative ai mutui per la casa rimangono escluse da questa limitazione. Inoltre, il governo ha previsto un aumento dei congedi parentali all’80% per tre mesi, un passo importante per supportare le famiglie nel loro percorso di crescita.

Incentivi per le imprese e riforme nel settore bancario

Per quanto riguarda le imprese, la manovra include il rinnovo del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e sgravi contributivi per l’occupazione di giovani e donne. Sono previsti anche sgravi per il lavoro notturno e straordinario nel settore del turismo. Inoltre, il governo punta a incassare quattro miliardi dalle banche attraverso il posticipo di deduzioni fiscali. La tassazione sulle plusvalenze delle cripto-attività aumenterà dal 26% al 42%, un cambiamento significativo per il settore.

Investimenti nella sanità e tagli alla spesa pubblica

Il settore della sanità riceverà un incremento dei fondi, con 1.302 milioni di euro stanziati per il 2025. Tuttavia, i medici esprimono insoddisfazione per l’entità degli aumenti previsti. La manovra prevede anche tagli alla spesa pubblica, con una revisione della spesa che porterà a una riduzione di circa 7,7 miliardi nei ministeri. Questi tagli includono anche misure di contenimento dei compensi per i vertici degli enti pubblici.