Ogni giovedì, nello studio Elios di Roma, si svolge la registrazione di una nuova puntata di Amici di Maria. Questo articolo contiene delle anticipazioni, quindi se preferite non conoscere in anticipo cosa andrà in onda domenica alle 14, vi consiglio di non leggere oltre.

Anticipazioni Amici di Maria

Dalle prime indiscrezioni, è emerso che per le competizioni di canto e danza i giudici hanno incluso: Fiorella Mannoia e Kledi, insieme a Charlie Rapino e Garrison Rochelle. L’ospite musicale del giorno è stato Virginio, noto cantautore e vincitore della decima edizione del programma, in cui Annalisa si è classificata seconda.

Risultati delle competizioni

La giovanissima Sienna ha conquistato il podio nella sfida di danza, assicurandosi così la permanenza nella scuola, mentre in campo musicale ha prevalso il concorrente Chiamamifaro, che ha rimpiazzato Alena. Quest’ultima è stata la prima ad essere eliminata in questa edizione.

“Dopo aver concluso ultima nella settimana precedente, Alena viene estromessa. Chiamamifaro entra in gara al suo posto. – riporta Superguida Tv – Il giudice Rapino valuta questa performance. Maria De Filippi aveva pensato di far esibire i concorrenti con una cover, ma Rapino si è opposto, affermando che Alena risultava già nota. Al contrario, Chiamamifaro ha molto da trasmettere.

Esibizioni musicali

Nel duello di danza, Sienna ha battuto Matias con la valutazione di Garrison. Matias si è esibito con Beggin e Sienna ha ballato Lose my breath. Garrison ha fatto notare a Sienna che la sua coreografia presentava molti effetti speciali, ma ha chiesto: “Tolto quello, cosa rimane?”. Sienna deve proseguire il suo viaggio!

Nicolò esegue “Solo parole”. Luk3 interpreta un pezzo di Rocco Hunt. Diego propone “Bisogna imparare ad amarsi” di Ornella Vanoni. Vybes presenta “Alba Chiara”, aggiungendo versi dedicati alla madre. TrigNO si cimenta con “Ragazza triste”. All’ultimo posto, Senza Cri canta “Splash”.