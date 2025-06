Nozze Bezos: Zanella (Avs), 'Venezia non è parco giochi per miliardari'

Nozze Bezos: Zanella (Avs), 'Venezia non è parco giochi per milia...

Roma, 28 giu (Adnkronos) – "Venezia non è un set cinematografico né un parco giochi per miliardari. È una città viva e fragile che ha bisogno di politiche pubbliche coraggiose, partecipazione democratica e giustizia ambientale e sociale". Lo ha detto a margine della manifestazione veneziana la capogruppo di AVS alla Camera Luana Zanella, che ha partecipato all’iniziativa insieme a Andrea Zanoni, consigliere regionale veneto di Europa Verde.

"Partecipiamo con convinzione al corteo promosso dai comitati cittadini contro il matrimonio del magnate Jeff Bezos, un evento che rappresenta l’ennesima dimostrazione della trasformazione della città in vetrina per i potenti, a scapito dei suoi abitanti e della sua identità. Per noi invece un altro modello di città è possibile: inclusivo, sostenibile e rispettoso della sua storia e dei suoi abitanti”, ha aggiunto.