Nucleare: Evi (AVS), 'indagine della destra per pura propaganda'

Roma, 5 mar. – (Adnkronos) – “L’indagine della destra sul nucleare è una chiara operazione di propaganda per rilanciare l’energia dell’atomo. Del resto, parte dal presupposto che, nel nostro paese, i costi energetici troppo alti e la dipendenza da materie prime dall’estero siano il problema da risolvere per garantire la competitività delle imprese italiane. Bene, il nucleare non risolverà né l’uno né l’altra, considerato i costi stratosferici di questa fonte di energia, i suoi tempi lunghi di realizzazione e la dipendenza da importazione di combustibile nucleare dall’estero Insieme a tutte le opposizioni, a parte i filo nucleari di Azione, noi ci siamo astenuti solo per essere coerenti con la nostra richiesta di audire docenti, ricercatori ed esperti che porteranno le ragioni dell’ambientalismo scientifico più avanzato”. Così Eleonora Evi, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Attività produttive della Camera.