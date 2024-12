Nucleare: M5s, 'indagine conoscitiva slitta, governo non si azzardi a emanare dl'

Nucleare: M5s, 'indagine conoscitiva slitta, governo non si azzardi a em...

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – "L’indagine conoscitiva che le commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera hanno avviato sul nucleare doveva concludersi adesso, ma invece è stata prolungata al 31 marzo 2025. Al di là di una evidente mancanza di linea sulla materia all’interno della maggioranza, di cui possiamo solamente prendere atto, il governo non si azzardi a toccare il quadro giuridico sul nucleare prima di quella data. Come M5S abbiamo chiesto che il tanto annunciato decreto sul nucleare, che Pichetto Fratin vuole portare nel primo o nel secondo Consiglio dei ministri del 2025, debba necessariamente aspettare la fine dell’indagine conoscitiva. Checché ne dica Antoniozzi, noi abbiamo le idee molto chiare e su questo continueremo a tenere la barra dritta". Così in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera.