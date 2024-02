Nuoto: Mondiali, Razzetti argento nei 200 delfino

Doha, 14 feb. (Adnkronos) - L'azzurro Alberto Razzetti ha conquistato una storica medaglia d'argento nei 200 metri delfino maschili ai mondiali di nuoto di Doha. E' il fatti il primo podio per l'Italia in questa disciplina in un mondiale. Razzetti ha chiuso in 1:54.65, dietro al ...

Doha, 14 feb. (Adnkronos) – L'azzurro Alberto Razzetti ha conquistato una storica medaglia d'argento nei 200 metri delfino maschili ai mondiali di nuoto di Doha. E' il fatti il primo podio per l'Italia in questa disciplina in un mondiale. Razzetti ha chiuso in 1:54.65, dietro al giapponese Tomoru Honda, oro con il crono di 1:53.88. Il bronzo è andato all'austriaco Martin Espernberger in 1:55.16.