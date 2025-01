Nuove linee guida per la sicurezza nei locali pubblici in Italia

Nuove linee guida per la sicurezza nei locali pubblici in Italia

Il nuovo codice di condotta

Il Viminale ha recentemente introdotto un codice di condotta destinato a bar, discoteche, ristoranti e altri esercizi pubblici, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e prevenire atti illegali. Questo codice, che dovrà essere affisso in modo visibile all’interno dei locali, stabilisce regole chiare per gli avventori, come il divieto di introdurre armi, sostanze stupefacenti e comportamenti molesti. L’iniziativa si inserisce nel contesto delle Linee guida per la prevenzione degli atti illegali, pubblicate dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Obiettivi e responsabilità

Le nuove linee guida mirano a creare un sistema di cooperazione tra esercenti e forze dell’ordine, incoraggiando i gestori a adottare misure di sicurezza come l’installazione di sistemi di videosorveglianza e una migliore illuminazione delle aree circostanti. Gli esercenti che aderiscono al codice possono evitare sanzioni severe, come la chiusura o la sospensione della licenza, in caso di disordini. Tuttavia, la responsabilità di garantire la sicurezza ricade in gran parte sugli operatori, suscitando preoccupazioni tra i rappresentanti del settore.

Le reazioni del settore

Le reazioni all’introduzione di queste linee guida non si sono fatte attendere. Giancarlo Banchieri, presidente di Fiepet Confesercenti, ha espresso preoccupazione per i potenziali oneri aggiuntivi che queste misure potrebbero comportare per i gestori di locali. Secondo Banchieri, i gestori già si impegnano quotidianamente per garantire la sicurezza e denunciare situazioni di pericolo, e l’imposizione di ulteriori obblighi potrebbe risultare inaccettabile. Anche Filiberto Zaratti, esponente di Avs, ha criticato il decreto, definendolo come un passo verso uno scenario liberticida e sottolineando che esiste già un Codice penale sufficiente per affrontare le problematiche di sicurezza.