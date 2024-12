Introduzione alle nuove norme

Il 14 dicembre segna un cambiamento significativo nel panorama della sicurezza stradale in Italia. Con l’entrata in vigore delle nuove norme del codice della strada, il governo ha introdotto misure più severe per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Queste riforme mirano a combattere comportamenti pericolosi come l’uso del telefonino alla guida, la guida in stato di ebbrezza e l’abbandono di animali. La riforma non solo aumenta le sanzioni, ma introduce anche nuove regole per i neopatentati e per l’uso di monopattini elettrici.

Guida distratta e sanzioni severe

Una delle novità più rilevanti riguarda la guida con il telefonino. Le sanzioni per chi viene sorpreso a utilizzare il cellulare al volante variano da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro. Inoltre, è prevista una sospensione automatica della patente per una settimana, con la decurtazione di almeno 10 punti. Questa misura si applica anche a chi non indossa la cintura di sicurezza o guida contromano. In caso di recidiva, le sanzioni possono arrivare fino a 1.400 euro e la sospensione della patente può estendersi fino a tre mesi.

Controllo dell’alcol e delle sostanze stupefacenti

La riforma introduce una tolleranza zero per chi guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Per i neopatentati, il limite di alcol nel sangue è fissato a zero per i primi tre anni. Le sanzioni per chi guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro variano da 573 a 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso supera 1,5 grammi per litro, le sanzioni diventano ancora più severe, con arresto e ammende che possono arrivare fino a 6.000 euro. Inoltre, chi viene trovato positivo ai test per sostanze stupefacenti sarà sanzionato anche se non presenta segni evidenti di alterazione psico-fisica.

Protezione degli animali e responsabilità sociale

Un’altra importante novità riguarda la protezione degli animali. Chi abbandona un animale in strada rischia la revoca o la sospensione della patente da sei mesi a un anno. In caso di incidenti che causano feriti o morti, le pene possono arrivare fino a sette anni di carcere. Questa misura sottolinea l’importanza della responsabilità sociale e della tutela degli animali, integrando la sicurezza stradale con il rispetto per la vita degli esseri viventi.

Regole per i neopatentati e i monopattini

Per i neopatentati, le nuove norme prevedono un divieto di guida per auto “potenti” per un periodo che può arrivare fino a tre anni. Inoltre, i monopattini elettrici dovranno essere dotati di targa, casco e assicurazione, in un tentativo di aumentare la sicurezza anche per gli utenti di questi mezzi. Le nuove regole mirano a creare un ambiente stradale più sicuro per tutti, promuovendo la responsabilità e il rispetto delle norme.