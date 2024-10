Nuove norme sui migranti: il decreto legge che cambia le regole del gioco

Il contesto del decreto legge sui migranti

Il recente decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri italiano rappresenta un cambiamento significativo nella gestione dell’accoglienza dei migranti. Questo provvedimento è stato introdotto per superare l’impasse creato dalla decisione del Tribunale di Roma, che ha rifiutato di convalidare il trattenimento di alcuni migranti nel centro di Gjader in Albania, ritenendo che provenissero da Paesi non sicuri. Con il nuovo decreto, la lista dei Paesi considerati sicuri è stata aggiornata e ora ha valore di legge, il che potrebbe avere un impatto profondo sulle politiche migratorie italiane.

I nuovi Paesi sicuri: un elenco ridotto

Il decreto ha ridotto il numero dei Paesi sicuri da 22 a 19, rimuovendo quelli per i quali erano previste eccezioni territoriali, come Camerun, Colombia e Nigeria. L’elenco attuale include Paesi come Albania, Algeria, Bangladesh, e Tunisia, selezionati secondo criteri stabiliti dalla normativa europea. Questa modifica mira a garantire che le decisioni sui migranti siano basate su una valutazione più rigorosa della sicurezza dei Paesi di origine, riducendo così il rischio di abusi nel sistema di asilo.

Le dichiarazioni dei ministri: Nordio e Piantedosi

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha sottolineato che la sentenza della Corte Ue non è stata ben compresa e ha criticato la mancanza di motivazioni dettagliate nei decreti del tribunale. Ha evidenziato che i giudici devono fornire spiegazioni esaustive su perché un Paese non sia considerato sicuro. D’altro canto, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato che dal 2026 entrerà in vigore un regolamento che stabilirà criteri ancora più stringenti per l’individuazione dei Paesi sicuri, basati sulle percentuali di approvazione delle domande di asilo. Questo potrebbe portare a un ulteriore inasprimento delle politiche migratorie italiane.