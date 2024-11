Il nuovo Codice della Strada 2024, che oggi arriva in Senato dopo l’approvazione della Camera, introduce una serie di misure che inaspriscono le sanzioni per comportamenti pericolosi alla guida e stabilisce nuovi obblighi per i veicoli a due ruote e per i neopatentati.

Nuovo Codice della Strada 2024: ecco cosa cambia

Oggi, martedì 19 novembre, il disegno di Legge per la riforma del Codice della Strada approderà in aula al Senato senza modifiche e potrebbe diventare legge in settimana. Se così non fosse, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, conta che il nuovo codice stradale entri in vigore prima di Natale.

“Siamo determinati a rendere le nostre strade più sicure, riducendo gli incidenti che spesso sono figli di distrazione o imprudenza”, ha dichiarato il ministro.

Chi viene sorpreso alla guida con il cellulare rischia una multa che va da 250 a 1.000 euro. Inoltre, è prevista la sospensione automatica della patente per una settimana se si hanno almeno 10 punti. Con meno di 10 punti, la sospensione sale a 15 giorni. In caso di recidiva, la sanzione può arrivare fino a 1.400 euro, con la patente sospesa fino a tre mesi e la decurtazione di fino a 10 punti. I tempi di sospensione raddoppiano se l’utilizzo del telefono causa incidenti o manda fuori strada un altro veicolo.

La nuova normativa prevede tolleranza zero per chi guida in stato di ebbrezza. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, la sanzione va da 573 a 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico è tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, la pena comprende sia l’arresto fino a 6 mesi che una multa da 800 a 3.200 euro, con sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Infine, se il tasso supera 1,5 grammi per litro, la sanzione prevede arresto da 6 mesi a un anno, una multa che va da 1.500 a 6.000 euro e sospensione della patente da uno a due anni. Tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrezza portano alla decurtazione di 10 punti dalla patente.

C’è anche l’obbligo di installare sulla macchina Alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.

Per i neopatentati le norme già in vigore prevedono un tasso alcolico zero per tre anni.

Tolleranza zero anche per chi guida sotto l’effetto di droghe. Non sarà più necessario che il conducente mostri uno stato evidente di alterazione psico-fisica: basta infatti risultare positivo ai test per far scattare la revoca della patente e una sospensione di tre anni.

Chi supera i limiti di velocità di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h rischia una multa da 173 a 694 euro. Se la violazione avviene all’interno di un centro abitato e si ripete almeno due volte in un anno, la sanzione sale tra 220 e 880 euro, con sospensione della patente da 15 a 30 giorni. Per chi supera i limiti di oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h, la multa va da 543 a 2.170 euro, con sospensione della patente da uno a tre mesi. Infine, chi eccede di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità dovrà pagare una multa tra 845 e 3.382 euro, con sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

Nel caso in cui si prendano più multe nello stesso tratto stradale, in un periodo di tempo di un’ora e di competenza dello stesso ente, si paga una sola sanzione.

Chi abbandona un animale in strada rischia la revoca o sospensione della patente da sei mesi a un anno. Inoltre, se l’abbandono provoca un incidente con morti o feriti, la pena può arrivare fino a sette anni di carcere.

Nuovo Codice della Strada 2024: le regole per bici e monopattini

Il nuovo disegno di legge introduce maggiori tutele per i ciclisti, con l’obbligo per gli automobilisti di mantenere una distanza di almeno un metro e mezzo quando sorpassano una bicicletta, oltre all’ampliamento delle piste ciclabili.

Per i monopattini, invece, scatta l’obbligo di targa, casco e assicurazione. Inoltre, il ddl vieta la circolazione contromano e stabilisce che i monopattini possano circolare solo su strade urbane con un limite di velocità massimo di 50 km/h.

Nuovo Codice della Strada 2024: i divieti per i neopatentati

Il divieto per i neopatentati di guidare auto “potenti” sale da uno a tre anni, ma solo per coloro che ottengono la patente dopo l’approvazione della nuova legge.

Non potranno guidare veicoli con una potenza superiore a 75 kW/t o auto con potenza massima di 105 kW.

Tuttavia, il limite di potenza è stato parzialmente allentato: l’attuale Codice della Strada stabilisce un limite di 55 kW/t per tutti i veicoli e 70 kW per le autovetture.