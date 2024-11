Il ddl in discussione al Senato introduce misure più severe per la sicurezza stradale.

Riforma del Codice della Strada: un passo verso la sicurezza

Il nuovo disegno di legge che riforma il Codice della Strada è in procinto di diventare legge, portando con sé una serie di misure che mirano a garantire una maggiore sicurezza sulle strade italiane. Approvato dalla Camera, il ddl è atteso al Senato per una rapida approvazione. Le nuove norme si concentrano su comportamenti di guida irresponsabili, come l’uso del telefonino, la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, introducendo sanzioni più severe e misure preventive.

Telefoni al volante: sanzioni più severe

Una delle misure più significative riguarda l’uso del telefonino durante la guida. La sanzione per chi viene sorpreso a utilizzare lo smartphone al volante varierà da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro. Inoltre, è prevista una sospensione automatica della patente: una settimana se si hanno almeno 10 punti, 15 giorni se i punti sono inferiori. In caso di recidiva, le multe possono arrivare fino a 1.400 euro e la sospensione della patente può estendersi fino a tre mesi. Se l’uso del telefonino causa un incidente, i tempi di sospensione raddoppiano, evidenziando l’importanza di una guida responsabile.

Guida in stato di ebbrezza: tolleranza zero

Le nuove norme introducono una tolleranza zero per la guida in stato di ebbrezza. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, le sanzioni vanno da 573 a 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Per tassi superiori, le pene diventano ancora più severe, con arresto e ammende che possono arrivare fino a 6.000 euro. Inoltre, per i neopatentati, è previsto un tasso alcolemico zero per i primi tre anni dalla consegna della patente, per garantire una maggiore sicurezza sulle strade.

Guida sotto stupefacenti e altre violazioni

La riforma prevede anche misure severe per chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Non sarà più necessario dimostrare uno stato di alterazione psico-fisica, ma sarà sufficiente risultare positivi ai test per scattare la revoca della patente. Anche le sanzioni per eccesso di velocità sono state inasprite, con multe che vanno da 173 a 694 euro per chi supera i limiti di velocità. Inoltre, chi abbandona animali in strada rischia la sospensione della patente e pene detentive in caso di incidenti gravi.

Protezione per ciclisti e nuove regole per monopattini

Il ddl introduce anche misure per aumentare la sicurezza dei ciclisti, come l’obbligo per gli automobilisti di mantenere una distanza di un metro e mezzo durante i sorpassi. Per i monopattini, è previsto l’obbligo di targa, casco e assicurazione, con divieti di circolazione contromano e limitazioni di velocità. Queste misure mirano a creare un ambiente stradale più sicuro per tutti gli utenti della strada, promuovendo una cultura della responsabilità e del rispetto delle norme.