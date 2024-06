Home > Video > OFF CAMERA con Alan Cappelli Goetz OFF CAMERA con Alan Cappelli Goetz

"A 19 anni feci una sfida ad Amici di Maria De Filippi e per una settimana rimasi in onda su Canale 5. In quel momento ho capito il potere della televisione": Alan Cappelli Goetz ci racconta il suo percorso come attore, dai primi inizi della sua carriera ad oggi.