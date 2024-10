Oggi alla Camera si svolgerà un question time con la partecipazione di Salvini e Ciriani.

Durante il question time alla Camera, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha affrontato questioni relative alla diga del Vanoi in Veneto, alla tutela dei lavoratori portuali, alla costruzione della diga foranea e della Gronda di Genova, al blocco dei fondi per una funivia a Genova e all'inserimento lavorativo di disabili negli appalti pubblici. Luca Ciriani, ministro responsabile dei Rapporti con il Parlamento, ha risposto a domande sulla diffusione di una lista di membri della comunità ebraica per combattere l'antisemitismo e sul rinnovo dei contratti per le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, evidenziando le carenze di personale.

