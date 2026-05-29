Home > Video > Oliveti (Adepp): "Obiettivo Casse previdenza è investire nel Paese" Oliveti (Adepp): "Obiettivo Casse previdenza è investire nel Paese" L'intervista al presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati agli Stati generali della previdenza a Roma... di Adnkronos Pubblicato il 29 Maggio 2026 alle 10:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos L’intervista al presidente dell’Associazione degli enti previdenziali privati agli Stati generali della previdenza a Roma https://www.youtube.com/watch?v=gWPRKLehBZ4