Oltre 300mila spettatori a Città del Messico per Andrea Bocelli

Città del Messico, 20 apr. (askanews) – Oltre 300mila spettatori hanno accolto Andrea Bocelli nella suggestiva cornice dello Zòcalo, nel cuore di Città del Messico, per un concerto-evento che ha trasformato la piazza in un palcoscenico globale.Il Maestro ha proposto alcuni dei suoi brani più celebri, al centro del tour mondiale dedicato all’anniversario.L’evento, realizzato con AEG Presents e WME insieme alle istituzioni locali, si inserisce proprio nel tour globale per i 30 anni di ‘Romanza’.Con oltre 30 milioni di dischi venduti e 15 miliardi di streaming, Andrea Bocelli continua a confermarsi tra gli artisti italiani più amati a livello internazionale.