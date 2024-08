Una persona è stata uccisa la scorsa notte nella sua abitazione a San Candido, in Alto Adige. Si tratterebbe di una donna di 50 anni, ma non si esclude che ci sia un’altra vittima.

La morte della donna a San Candido

Il delitto sarebbe avvenuto in ambito familiare. Un uomo avrebbe imbracciato le armi del padre, ex guardia forestale, aprendo il fuoco.

La vittima, la cui identità ancora non è stata divulgata dalle autorità, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stata uccisa all’interno della sua abitazione. Ancora non si conosce il movente dell’omicidio.

Caccia al killer dopo l’omicidio della donna

L’uomo, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe al momento barricato in un appartamento non distante dal commissariato della polizia vicino la strada statale della val Pusteria, in via San Corbiniano.

Per accedere all’alloggio le forze dell’ordine hanno posizionato sulla porta di ingresso delle mini cariche esplosive.

Fermi i treni e autobus a San Candido

Nell’ambito dell’operazione di polizia a San Candido, è stata anche isolata la zona della stazione ferroviaria. Treni e autobus di linea sono temporaneamente sospesi nel paesino dell’Alta val Pusteria.

La Protezione Civile, in queste ore delicate, ha emesso via radio un’allerta agli abitanti della zona suggerendo di non lasciare le proprie case per evitare nuove e possibili tragedie.