Francesco Salis, 44 anni, è stato ucciso nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 agosto a Santa Giusta, in provincia di Oristano.

44enne ucciso a colpi di fucile a Santa Giusta

Secondo i primi accertamenti, l’omicidio è stato il tragico epilogo di una lite scoppiata a tarda sera in via Dante. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118. L’uomo presentava una ferita all’addome dovuta a un colpo di arma da fuoco. Le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi ed è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Martino di Oristano. Nonostante i tentativi dei medici, è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Fermato un sospettato

I giornali locali hanno rivelato che gli uomini dell’Arma hanno individuato il presunto aggressore: Andrea Giuntoli, operaio di 45 anni. L’uomo è stato arrestato e accompagnato in caserma per rispondere alle domande degli inquirenti. In base alle prime ricostruzioni, dopo un acceso litigio in strada, il sospettato sarebbe andato a casa per prendere un fucile, ritornando poi sul luogo della discussione e sparando alla vittima.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

Al momento non è chiaro il reale movente dell’omicidio. Sembrerebbe che la lite sia scoppiata per ragioni personali. Secondo quanto riferito dal quotidiano La Nuova Sardegna, alla base del gesto estremo ci potrebbero essere motivi legati alla droga.