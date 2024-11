Un omicidio che ha scosso Taranto

La comunità di Marina di Leporano è stata scossa da un omicidio che ha dell’incredibile. Salvatore Dettori, un ex sottufficiale della Marina militare di 46 anni, ha confessato di aver ucciso sua madre, Silvana La Rocca, di 73 anni, con numerose coltellate. L’episodio è avvenuto nel cortile della loro abitazione, un luogo che avrebbe dovuto rappresentare sicurezza e affetto, ma che si è trasformato in scena di un crimine atroce.

Le motivazioni dietro il gesto estremo

Le indagini hanno rivelato un quadro complesso di conflitti familiari. Secondo quanto emerso, i rapporti tra madre e figlio erano tesi, aggravati da problemi economici che affliggevano Salvatore. L’uomo aveva contratto un mutuo per acquistare un’abitazione a Pulsano, ma non riusciva più a far fronte alle rate, accumulando un debito significativo. Questo stress finanziario, unito al rifiuto della madre di ospitarlo, ha contribuito a creare un clima di tensione insostenibile.

La confessione e le dichiarazioni inquietanti

Durante l’interrogatorio, Dettori ha fornito una versione dei fatti che ha lasciato gli inquirenti perplessi. Ha raccontato di aver colpito la madre alla nuca e, non riuscendo a ucciderla immediatamente, di averle inferto coltellate in diverse parti del corpo, fino a tentare di prelevarle il cuore. Ma ciò che ha colpito di più sono state le sue affermazioni riguardo a presunti “vampiri” e a un’influenza esterna che lo avrebbe spinto a compiere un gesto così estremo. Queste dichiarazioni, definite inverosimili, pongono interrogativi sulla stabilità mentale dell’uomo.

Un caso che solleva interrogativi sociali

Questo tragico evento non è solo un caso di cronaca nera, ma solleva anche interrogativi più ampi sulla salute mentale e sulle dinamiche familiari. La storia di Salvatore e Silvana è un triste promemoria di come le difficoltà economiche e i conflitti interni possano degenerare in violenza. La comunità di Marina di Leporano si trova ora a dover affrontare le conseguenze di un omicidio che ha stravolto le vite di tutti coloro che conoscevano la vittima e l’autore del crimine.