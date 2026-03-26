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Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni

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Un'ondata di maltempo sta investendo in queste ore l'Italia. Pioggia, vento e neve. Allerta meteo gialla in nove regione secondo il bollettino della Portezione civile....

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Un’ondata di maltempo sta investendo in queste ore l’Italia. Pioggia, vento e neve. Allerta meteo gialla in nove regione secondo il bollettino della Portezione civile.

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