Home > Video > Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni Un'ondata di maltempo sta investendo in queste ore l'Italia. Pioggia, vento e neve. Allerta meteo gialla in nove regione secondo il bollettino della Portezione civile.... di Adnkronos Pubblicato il 26 Marzo 2026 alle 16:22 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Un’ondata di maltempo sta investendo in queste ore l’Italia. Pioggia, vento e neve. Allerta meteo gialla in nove regione secondo il bollettino della Portezione civile. https://www.youtube.com/watch?v=Y-Oin4lnrwg