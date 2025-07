Ondate di calore: rischi e come rimediare

Le ondate di calore possono essere pericolose per le persone fragili. Conoscerne i rischi è importante per prevenirli. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come affrontare serenamente le ondate di calore.

I rischi delle ondate di calore possono colpire chiunque, ma alcune categorie di persone sono più vulnerabili rispetto ad altre.

I neonati, i bambini e le persone anziane, ad esempio, sono soggetti fragili, ma lo sono anche le persone malate gravemente, chi è alle prese con una patologia cronica e le persone che lavorano all’aperto.

Sfortunatamente, con il passare degli anni, queste ondate di calore saranno più numerose e intense, di conseguenza, oltre a mettere in atto una serie di accorgimenti, che servono a proteggere noi stessi e le persone intorno a noi, è importante anche mettere in atto delle strategie che possano ridurre drasticamente il numero di queste ondate.

Al fine di ridurre l’impatto negativo che le ondate di calore possono avere sulla tua salute o su quella della tua famiglia, prima di tutto, assicurati che la tua casa sia fresca e confortevole. Tieni porte e finestre chiuse durante il giorno e lasciale aperte la notte per permettere all’aria fresca di entrare. Se è possibile, lascia un ventilatore o i condizionatori accessi, soprattutto in quelle stanze occupate dalle persone fragili.

Cucina la mattina presto dato che, con il passare delle ore, il caldo diventa sempre più intenso e tenere accessi il gas o il forno, di certo, non è d’aiuto. E, a proposito di cucina, prepara pasti leggeri, poco elaborati, specialmente a base di verdura. Assicurati anche di mangiare due porzioni di frutta al giorno e di bere almeno due litri di acqua nel corso della giornata. Evita di consumare alcol, caffeina e bevande zuccherate. Sebbene queste sembrino rinfrescare, in realtà, aumentano la disidratazione, spingendoti a bere altre bevande e favorendo l’aumento di peso.

Se puoi, evita di uscire di casa nelle ore centrali della giornata. Queste sono quelle più calde e anche quelle in cui il sole può causare maggiori danni alla pelle. A parte proteggerti, nel caso sia necessario uscire di casa, assicurati di trovare un po’ di refrigerio, di tanto in tanto, all’interno di un negozio o all’ombra.

Ridurre il rischio degli effetti collaterali che le ondate di calore possono provocare soprattutto sulle persone fragili, dunque, è possibile. Oltre alle strategie di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti, possiamo ricorre anche ad alcune delle soluzioni migliori che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

Ariete 847 Ventilatore da Tavolo, 3 velocità, Elica a 3 Pale, Funzione Oscillazione e Inclinazione, 40 W, Plastica, Bianco

Un ventilatore da tavolo compatto e funzionale, ideale per affrontare le ondate di calore attualmente in corso. Dotato di 3 velocità, oscillazione orizzontale e inclinazione verticale, offre un flusso d’aria personalizzabile in ogni ambiente. La griglia in metallo garantisce sicurezza, mentre la base stabile lo rende perfetto per scrivanie, comodini e piani cucina.

LEVOIT Ventilatore a Torre 20 dB Silenzioso, Potente 7,9m/s, 12 Velocità, 4 Modalità, Telecomando & LED, Timer da 1-12 ore, Oscillazione a 90°, Risparmio 26W, per Camera Letto, 92 cm, Bianco Puro

Questo ventilatore combina potenza e silenziosità in un design elegante e compatto. Con 12 velocità, 4 modalità e oscillazione a 90°, rinfresca ogni angolo della stanza in modo personalizzato. Dotato di telecomando, timer fino a 12 ore e display LED, è perfetto per camere da letto e ambienti relax.

SereneLife Condizionatore Portatile, 3-in-1, Deumidificatore, Ventilatore, Telecomando, Kit Scarico Finestra, 12,000 BTU, Classe A [Classe di efficienza energetica A]

Potente e versatile, questo condizionatore raffresca, deumidifica e ventila ambienti fino a 51 metri quadrati. Con telecomando, timer, modalità sleep e oscillazione automatica, offre comfort personalizzato in ogni momento. La classe energetica A garantisce consumi contenuti, mentre le ruote girevoli ne facilitano lo spostamento.