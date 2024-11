Un piano ambizioso per le carceri

Il governo dell’Ontario ha annunciato un piano ambizioso per aumentare la capacità delle carceri, con l’obiettivo di aggiungere oltre 1.000 nuovi letti nei prossimi sette anni. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di crescente pressione per riformare il sistema giudiziario e affrontare il problema dell’affollamento nelle strutture penitenziarie. Attualmente, le carceri della provincia operano a una capacità media del 113%, con un numero significativo di detenuti in attesa di processo.

Critiche e preoccupazioni

Nonostante le intenzioni del governo, ci sono forti critiche riguardo a questa strategia. Gli oppositori sostengono che costruire nuove carceri non sia una soluzione sostenibile e che i fondi dovrebbero essere investiti per migliorare il sistema giudiziario, in particolare per ridurre i ritardi nei processi. Kristyn Wong-Tam, critica della giustizia per il NDP, ha affermato che l’approccio del governo è inefficace e costoso, suggerendo che sarebbe più saggio investire nella riforma del sistema giudiziario piuttosto che nell’espansione delle strutture carcerarie.

Strategie di costruzione e ristrutturazione

Il piano prevede anche l’uso di strutture modulari per aumentare rapidamente la capacità. Queste costruzioni pre-progettate possono ospitare fino a 50 letti ciascuna e sono già in fase di implementazione in diverse località. Inoltre, il governo sta considerando la riconversione di strutture esistenti per creare nuovi spazi. Ad esempio, due centri di detenzione temporanea a Toronto e Londra saranno trasformati in carceri a tempo pieno, aggiungendo centinaia di letti entro il 2026.

Il dibattito sulla riforma della cauzione

Il governo dell’Ontario sta anche spingendo per una riforma della cauzione a livello federale, sostenendo che molti giudici rilasciano troppi detenuti in attesa di processo. Questa posizione ha sollevato interrogativi sulla gestione delle carceri e sulla necessità di riforme più ampie nel sistema giudiziario. Il procuratore generale Michael Kerzner ha sottolineato l’importanza di seguire le indicazioni dei tribunali, ma ha anche affermato che non si possono accettare detenuti violenti che destabilizzano le comunità.

Prospettive future

Con oltre 8.500 letti attualmente disponibili, il governo prevede di raggiungere oltre 9.700 letti entro il 2031. Tuttavia, la sostenibilità di questo piano è messa in discussione da esperti e attivisti, che avvertono che l’aumento della capacità carceraria non affronta le cause profonde dell’affollamento. La necessità di riforme nel sistema giudiziario e di un investimento significativo nella risoluzione dei ritardi processuali è più urgente che mai.