OpenAi acquisisce startup di pianificazione finanziaria Hiro Finance

Milano, 14 apr. (askanews) – OpenAI ha acquisito la startup Hiro Finance, che si occupa di pianificazione finanziaria basata sull’intelligenza artificiale.Una acquisizione di cui non sono stati resi noti i dettagli economici, ma che segna un ulteriore passo della società guidata da Sam Altman, e proprietaria di ChatGpt, nell’acquisizione di applicazioni specializzate, in grado di fornire servizi mirati all’interno di sistemi di intelligenza artificiale più generalisti.Hiro Finance, fondata nel 2023, in particolare offre uno strumento che ambisce a eseguire calcoli finanziari con grande precisione: gli utenti inseriscono informazioni come stipendio, spese mensili, debiti, e l’app simula diversi scenari ipotetici per aiutarli a prendere decisioni finanziarie.