Intervento delle Fiamme Gialle

Un’importante operazione antidroga è stata condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta a Gela, dove sono stati sequestrati circa 6 kg di hashish e 1 kg di marijuana. L’operazione è scaturita da segnalazioni di cittadini riguardanti possibili attività di spaccio nel quartiere noto come “Cantina Sociale”. Questo intervento evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, un fenomeno che continua a preoccupare le comunità locali.

Scoperta dello spacciatore

Durante i controlli, i militari delle Fiamme Gialle hanno individuato un giovane di 24 anni, originario di Gela, trovato in possesso di ben 59 panetti di hashish. La sostanza stupefacente era nascosta all’interno di un’autovettura, dove è stata scoperta grazie a un’ispezione accurata. Inoltre, nel veicolo è stata rinvenuta anche una confezione di plastica contenente circa 1 kg di marijuana, segno evidente di un’attività di spaccio ben organizzata.

Estensione dei controlli

Non contenti del solo controllo dell’autovettura, i finanzieri hanno esteso le operazioni anche alle abitazioni del giovane. Qui, sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 2 grammi di marijuana, confermando così l’ipotesi di un’attività di spaccio attiva e radicata nel territorio. Questo intervento non solo ha portato al sequestro di una quantità significativa di droga, ma ha anche messo in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di stupefacenti.