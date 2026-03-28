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Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora

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Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora tra più luce e risparmio energetico con effetto diretto sulle bollette. Cosa cambierà dal 2030....

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Ora legale, stanotte lancette avanti di un’ora tra più luce e risparmio energetico con effetto diretto sulle bollette. Cosa cambierà dal 2030.

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