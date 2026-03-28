Home > Video > Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora tra più luce e risparmio energetico con effetto diretto sulle bollette. Cosa cambierà dal 2030.... di Adnkronos Pubblicato il 28 Marzo 2026 alle 12:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Ora legale, stanotte lancette avanti di un’ora tra più luce e risparmio energetico con effetto diretto sulle bollette. Cosa cambierà dal 2030. https://www.youtube.com/watch?v=Q37d2Br-iRk