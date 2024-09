Orban dice: "Lei sale all'europarlamento? È peculiare, commette violenza in Ungheria e viene votata in Italia".

Durante il Forum di Cernobbio, Victor Orban, il Primo Ministro d’Ungheria, ha espresso la sua perplessità sull’elezione di Ilaria Salis al Parlamento Europeo. Ha dichiarato: “È curioso che una persona che ha commesso atti di violenza in Ungheria possa essere eletta in Italia. Tuttavia, è una questione che riguarda l’Italia. Se scegliete di mettere al potere persone di questo tipo, è un vostro problema. Trovo sorprendente come si possa agire con violenza contro i cittadini in Ungheria e poi ottenere un incarico pubblico nel Parlamento Europeo – questa è una pratica italiana, non ungherese. È un atto illecito. Probabilmente, tuttavia, non sarà perseguita a causa dell’immunità che a lei sarà probabilmente concessa dal Parlamento”. Queste parole sono state pronunciate in risposta alle domande dei giornalisti riguardo al suo punto di vista sull’elevazione di Salis al Parlamento Europeo.