Meta presenta Orion: gli occhiali per la realtà aumentata

Meta ha svelato Orion, i primi occhiali olografici in realtà aumentata. La novità è stata annunciata da Mark Zuckerberg durante la conferenza Meta Connect 2024.

Ecco cosa sappiamo sugli occhiali Orion

Per la realizzazione delle lenti, Meta ha utilizzato il carburo di silicio: questo materiale è ultraleggero e ha un alto indice di rifrazione, cruciale per il campo visivo esteso. Inoltre, gli occhiali integrano sette microcamere e sensori nel sottile telaio in magnesio. Nonostante tutta la tecnologia al suo interno, il peso degli occhiali è meno di 100 grammi.

Infine, gli occhiali Orion hanno un display ad ampio campo visivo, di circa 70 gradi. Questo permette di offrire la visuale più ampia mai raggiunta in occhiali AR.

Al momento, però, Orion resta un prototipo, anche se Meta lo considera un prodotto fattibile. L’azienda punta a rendere gli occhiali AR comuni quanto gli smartphone, ma al momento i costi di produzione non sono compatibili con la messa in commercio.

Orion e il braccialetto EMG

Meta ha introdotto anche un braccialetto EMG (elettromiografico) come interfaccia complementare a Orion. Quest’altra novità permetterebbe agli utenti di interagire con il dispositivo con un’interazione fluida senza distrazioni dall’ambiente circostante.

