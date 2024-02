La pericolosità dei social è il tema affrontato, durante un’audizione sui rischi delle piattaforme social per i bambini e gli adolescenti, dai senatori americani contro Zuckerberg.

Zuckerberg e la pericolosità dei social

«Mi dispiace per tutto quello che avete dovuto passare. Nessuno dovrebbe attraversare quello che voi avete attraversato. È per questo che abbiamo investito così tanto per assicurare che altri non debbano vivere quello che avete vissuto voi».

Le parole dei senatori americani verso Zuckerberg sulla pericolosità dei social

Tante sono le accuse che i senatori americani rivolgono agli amministratori delegati di Meta:

«I vostri prodotti uccidono», «avete le mani sporche di sangue», «Stanno distruggendo vite umane e minacciando la democrazia. Queste aziende vanno domate e il peggio deve ancora venire».

I nuovi disegni di legge americani sulla pericolosità dei social

Zamaan Qureshi, copresidente di Design It For Us, una coalizione che sostiene la necessità di piattaforme media più sicuri, si è espresso in merito alla vicenda:

«Comprendiamo che sono aziende e devono realizzare profitti. Ma quando ci si trova di fronte a decisioni importanti in materia di sicurezza e privacy, queste aziende hanno il dovere di tutelare».

Il senatore Dick Durbin, Presidente della commissione giustizia, ha, invece, presentato un disegno di legge, non ancora approvato, che consentirebbe di perseguire le società tech per i loro contenuti pedopornografici e alle vittime di fare causa.