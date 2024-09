Orlando, Luxuria e Merlino esprimono riprovazione nei confronti di Luzzi: l'opinionista sotto accusa riceve critiche.

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha criticato Shaila Gatta per le sue danze sensuali, affermando che queste possono essere irrispettose per gli uomini. Il commento ha generato polemiche, spingendo Stefania Orlando, Vladimir Luxuria e Myrta Merlino a rispondere critcamente durante Pomeriggio 5. Merlino ha sottolineato l'irrilevanza degli impulsi maschili in questo contesto, mentre Orlando ha definito le parole di Luzzi retrograde. Luxuria ha poi accusato Luzzi di difendere un atteggiamento maschilista, sostenendo il diritto delle donne di esprimere la loro sensualità senza dover considerare le reazioni maschili. Luzzi non ha ancora risposto a queste critiche.

Nell’ultimo episodio del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha criticato Shaila Gatta per i suoi danze sensuali, sostenendo che tali comportamenti possono risultare irrispettosi per gli uomini presenti, i quali devono controllare impulsi naturali ed inevitabili. Tale affermazione ha causato non poche polemiche e ha portato Stefania Orlando, Vladimir Luxuria e Myrta Merlino a intervenire durante Pomeriggio 5.

Orlando, Merlino e Luxuria si sono espressi in maniera critica nei confronti delle parole dette da Luzzi durante il Grande Fratello.

Durante Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha commentato le affermazioni di Luzzi nel seguente modo: “Riguardo a ciò che ha affermato Beatrice al Grande Fratello, vorrei fare una considerazione. Non ci interessa minimamente dei loro impulsi!”

Stefania Orlando è stata più esplicita: “Questa è un’affermazione retriva che ci riporta indietro nel tempo, a quando si riteneva che le donne dovessero coprirsi e non mostrare il loro essere donne per proteggere gli uomini. La vera libertà della donna è la possibilità di scegliere se sedurre con il proprio corpo, la propria intelligenza o altri tratti unici. Nessuna dovrebbe essere criticata. Quanto detto da Beatrice causa una spiacevole reazione a catena. Online, vi erano persone a favore sia di Luzzi che di Gatta.”

Infine, Vladimir Luxuria ha commentato a suo modo la situazione, criticando fortemente le dichiarazioni di Beatrice Luzzi: “È orribile quando le donne adottano atteggiamenti maschilisti! Una donna ha il diritto di essere sensuale, e Luzzi difende le reazioni istintive degli uomini? Gli uomini devono controllare le loro forti reazioni, non sono le donne a dover affrontare il problema. Stiamo forse prendendo tutto alla leggera? Ora Beatrice presenta gli uomini come vittime di donne terribilmente seducenti, e questo non è giusto. Le donne hanno pieno diritto di esprimersi liberamente senza sentirsi giudicate da chiunque.”

Finora, Beatrice Luzzi non ha risposto a queste aspre critiche.