Sono passati 9 anni dal terribile omicidio di Reeva Steenkamp, la ragazza uccisa da un colpo di fucile esploso dal suo fidanzato Oscar Pistorius. Da quel momento, l’ex atleta paralimpico era finito in carcere in Sudafrica, ma stamane è stato liberato.

Oscar Pistorius lascia il carcere: è in libertà vigilata

All’alba di oggi, Oscar Pistorius ha lasciato il carcere in cui aveva passato gli ultimi 9 anni della sua vita. Così come era stato annunciato qualche settimana fa, l’ex atleta paralimpico potrà ora scontare il resto della sua pena in libertà vigilata. Pistorius ha già raggiunto la lussuosa villa di suo zio Arnold, casa che si trova a Waterkloof, un qartiere ricco di Pretoria. A dare l’annuncio dell’avvenuta liberazione di questa mattina è stato il Ministero della Giustizia del Sudafrica, che alle 6.30 ha fatto uscire un comunicato in cui veniva illustrata la nuova condizione di detenzione per Pistorius.

Oscar Pistorius lascia il carcere: l’omicidio

Per tutto questo tempo, Oscar non ha mai ammesso di aver ucciso volontariamente la sua fidanzata. L’atleta ha sempre sostenuto di aver scambiato Reeva per uno sconosciuto infiltratosi di nascosto in casa sua e per questo motivo aveva imbracciato il fucile e aperto il fuoco nella sua direzione. Secondo l’accusa, invece, l’ex campione avrebbe premeditato l’omicidio e avrebbe sparato alla giovane donna al culmine di un litigio.