New York, scontro tra convogli: più di 20 feriti nell'incidente in metropoli...

Erano circa le ore 15 (ora locale) della giornata di ieri, quando vicino alla fermata della 96esima strada di New York, due treni della metro sono andati a collidere. L’incidente è avvenuto per cause ancora da accertare, ma le sue conseguenze sono state pericolose: 24 feriti.

New York, incidente in metropolitana: la dinamica dell’accaduto

L’incidente è avvenuto per cause ancora da verificare e in una dinamica che le autorità stanno ancora studiando, pendendo in considerazione anche i video delle telecamere di sicurezza nella zona. Due treni si sono scontrati ieri pomeriggio nei pressi della fermata sulla 96esima strada, nell’Upper West Side. Uno dei due convogli è deragliato, finendo fuori dai binari e causando il ferimento di 24 persone. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte ha subito lesioni importanti: sono stati tutti feriti in maniera molto lieve.

New York, incidente in metropolitana: disagi per il traffico

I media locali danno notizia anche delle parole del sindaco di New York Eric Adams, che subito dopo l’incidente ha avvisato tutta la vastissima popolazione di New York di non recarsi nei pressi dell’incidente. La metropolitana si è fermata, per permettere le operazioni di soccorso, proprio nell’orario di punta (quello della chiusura degli uffici) e non ha ripreso a funzionare per diverse ore causando tanti disagi ai lavoratori che contavano sul treno per fare ritorno nelle proprie case.