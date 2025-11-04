Pa: Pella (FI), 'nuovo contratto enti locali ottima notizia, valorizza chi serve cittadini'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “La firma del nuovo contratto collettivo nazionale per il comparto Enti locali, annunciato dal ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, è un’ottima notizia che accogliamo con grande favore. E’ un risultato importante e concreto atte...

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “La firma del nuovo contratto collettivo nazionale per il comparto Enti locali, annunciato dal ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, è un’ottima notizia che accogliamo con grande favore. E’ un risultato importante e concreto atteso da tempo, che riconosce il valore e la professionalità degli oltre 430mila dipendenti impegnati ogni giorno nei comuni, nelle province e nelle regioni”.

Così in una nota Roberto Pella, deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio della Camera, vice responsabile enti locali di Forza Italia e sindaco di Valdengo.

“Gli incrementi retributivi previsti e gli arretrati rappresentano non solo un giusto riconoscimento economico, ma anche un segnale di attenzione verso chi, sul territorio, garantisce servizi essenziali e qualità amministrativa ai cittadini, verso chi rappresenta il primo presidio dello Stato sul territorio per i cittadini. Un passo importante, dunque, per rafforzare l’efficienza e la competitività della pubblica amministrazione, a beneficio delle nostre comunità e dei territori”, conclude.