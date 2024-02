Padel: Alicante sede del Fip Seniors World Championship 2024

Alicante, 5 feb. – (Adnkronos) – Sarà La Nucía (Alicante), splendida località della Comunitat Valenciana, a ospitare la terza edizione del Fip Seniors World Padel Championship, dal 15 al 20 aprile 2024. Il Consiglio di amministrazione della Federazione Internazionale Padel ha deciso di affidare alla Federazione della Comunitat Valenciana (Fpcv) l’organizzazione di questo prestigioso evento iridato, nel pieno sostegno della Federazione spagnola di padel (Fep) e nel supporto istituzionale della Comunitat Valenciana e del Consiglio di Alicante. Saranno i campi del ‘Club Padelpoint La Nucía’ e del ‘Club Padelpoint Villaitana’, già protagonisti dell'ultimo Europeo Senior, ad accogliere le atlete e atleti delle 16 rappresentative nazionali Senior maschili e femminili più forti al mondo – seguendo il ranking per Nazioni della Fip – molti dei quali autentiche leggende protagoniste di pagine indimenticabili della storia del padel.

“ll Fip Seniors World Padel Championship 2024 in programma a La Nucía (Alicante), dove abbiamo già vissuto lo straordinario spettacolo del campionato europeo Senior, è un evento che tocca le corde più profonde dell'emozione sportiva – le parole del presidente della Fip, Luigi Carraro -. Proprio il nostro sport dimostra come il dono più prezioso per un atleta, il talento, non conosca età, né fatica, né lo scorrere del tempo. Il talento è un bene prezioso per ogni Federazione al mondo che voglia crescere, migliorarsi, raggiungere traguardi. Ed è proprio nelle capacità dei giocatori più esperti che si specchia la possibilità di far crescere le nuove generazioni, trasferendo il prezioso bagaglio tecnico-tattico di giocatore in giocatore, seguendo l'inevitabile curva del tempo. Io ritengo che nello sport l'età sia un'opportunità e mai un limite e la dimostrazione di ciò è tutt'attorno a noi, nei campi di tutto il mondo a ogni livello. In questo Mondiale avremo il meglio dei giocatori che hanno fatto la storia del nostro sport. Toccheremo con mano la leggenda del padel, ne sfoglieremo le pagine, con un formidabile motivo in più: le maglie delle Nazionali maschili e femminili impegnate a contendersi i titoli iridati. È per questo che ringrazio il presidente della Federazione spagnola Ramon Morcillo Valle e il presidente della Federazione della Comunitat Valenciana Alfonso Monferrer per aver accettato con entusiasmo di ospitare questo Mondiale”.

Il sorteggio dei gironi è in programma domenica 14 aprile; da lunedì 15 a mercoledì 17 si giocherà la fase a gruppi, con 16 nazionali a contendersi un posto nei quarti di finale, mentre il tabellone finale si svolgerà da giovedì 18 a sabato 20. Anche le squadre eliminate nella fase a gironi proseguiranno nel loro cammino, nel tabellone che formerà la classifica dal 9° al 16° posto. Contemporaneamente al Mondiale a squadre, si giocherà anche il Mondiale per coppie.

“Come Federazione Spagnola di Padel desideriamo ringraziare la Federazione Internazionale per aver designato la candidatura spagnola di La Nucía (Alicante) ad ospitare il FIP Seniors World Padel Championship del 2024 – ha aggiunto il presidente della FEP, Ramon Morcillo –. Siamo sicuri che sarà un grande evento, con un grande successo di partecipazione e di organizzazione in quanto la Federazione di Padel della Comunitat Valenciana, organizzatrice dell'evento, ha un’ampia esperienza di successo come dimostrano i Mondiali Juniores 2019, gli Europei Juniores 2022 e gli Europei Senior 2023 organizzati in precedenza. Vi aspettiamo tutti in Spagna, a La Nucía (Alicante), dove avremo l'opportunità di godere di un grande spettacolo di padel".

“Per la Federazione di padel della Comunitat Valenciana è un piacere organizzare nuovamente una competizione di livello mondiale come il Fip Seniors World Padel Championship – le parole del presidente della Fdcv Alfonso Monferrer –. Il successo dell'ultimo campionato Europeo Senior e la grande soddisfazione che ci ha dato sono stati uno stimolo ad assumerci la responsabilità di organizzare questo campionato del mondo Senior. Ci auguriamo che tutti i giocatori che verranno a trovarci possano godere dello stesso livello di entusiasmo che tutto il nostro team metterà nell’organizzazione di ogni momento di questa grande settimana di padel. Vi invitiamo a condividere sette giorni del miglior padel del mondo a La Nucía (Alicante)”.