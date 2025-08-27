Padova: Gelmini, 'assessore con fiocco arcobaleno mette in pericolo diritti'

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Alla nascita siamo maschi o femmine. Punto. È la biologia a deciderlo: negarlo è come sostenere che la terra è piatta. Nessuno vuole mettere in discussione i diritti della comunità Lgbtq, ma posizioni come quella dell’assessore di P...

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – "Alla nascita siamo maschi o femmine. Punto. È la biologia a deciderlo: negarlo è come sostenere che la terra è piatta. Nessuno vuole mettere in discussione i diritti della comunità Lgbtq, ma posizioni come quella dell’assessore di Padova, che ha affisso il fiocco arcobaleno, rischiano di rappresentare una deriva estremista che può portare all’effetto opposto, mettendo in pericolo anche proprio quei diritti che si vorrebbero difendere.

L’esempio degli Stati Uniti non ha insegnato nulla a questi paladini dei diritti”. Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi moderati.