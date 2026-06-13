Pagnoncelli (Ipsos): patriottismo dolce è antidoto al pessimismo

Mantova, 13 giu. (askanews) – “Il clima sociale è un clima improntato a pessimismo, inquietudine e forte preoccupazione. In questo contesto, tuttavia, il 72% italiani dichiara di avere orgoglio del fatto di essere italiano. Un orgoglio legato prevalentemente al patrimonio culturale e storico, alle bellezze, un po’ meno i tratti che riguardano la società e il carattere degli italiani.

Il patriottismo dolce però è la capacità anche di conoscere il proprio paese e gli aspetti positivi del paese. Conoscere il paese non significa negare l’esistenza dei problemi, ma valorizzare ciò che funziona. Il patriottismo dolce è conoscere il Paese, avere elementi che ci consentono di ricondurre gli aspetti positivi alla nostra identità.

Il patriottismo dolce è un antidoto al pessimismo ed è come dire un modo per riconoscere gli ancoraggi comuni, i tratti che caratterizzano il nostro paese. Il patriottismo dolce non può essere una bandiera solo di una parte, non può essere utilizzato strumentalmente e non deve essere l’alibi per non guardare chi è in condizioni peggiori rispetto alle nostre, quindi negare l’esistenza dei problemi che esistono nel paese o distogliere lo sguardo rispetto per esempio ai ceti più fragili.

Dobbiamo riconoscerci in questa spina dorsale identitaria, elemento molto importante che è alla base del patriottismo dolce”. Lo ha detto Nando Pagnoncelli, presidente e amministratore delegato di Ipsos Italia, intervistato da askanews a Mantova alla giornata conclusiva del Seminario Estivo di Fondazione Symbola.”Il sovranismo è più un ripiegamento difensivo, è un guscio, è qualche cosa che guarda con diffidenza agli altri patriottismo dolce riconosce gli aspetti positivi. Giorgio La Pira diceva che sono solo gli animali che non hanno la spina sale ad avere il guscio: in realtà la spina sale è la nostra identità – ha sottolineato Pangnoncelli -. Se noi siamo capaci di riconoscere gli aspetti che funzionano, siamo aperti alle diversità e siamo in grado di risponderle tante sfide che stanno attraversando anche il nostro Paese”.