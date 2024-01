Palermo: Mancuso, 'apprezzamento per operazioni Polizia municipale controllo territorio'

Palermo, 10 gen. (Adnkronos) – "Grande apprezzamento per le operazioni intraprese dalla Polizia Municipale di Palermo finalizzate al controllo del territorio, contrasto del degrado urbano, repressione della sosta selvaggia. Così la Polizia Municipale sta rispondendo alle attese da parte di tanti cittadini palermitani che amano l'ordine e il rispetto delle regole affinché la nostra città da questo punto di vista sia resa più vivibile. L'aspettativa è che questo evento non sia isolato, ma che i controlli siano estesi in tutto il territorio della città di Palermo comprese le periferie spesso dimenticate". Lo scrive in una nota stampa il vice presidente vicario del Consiglio comunale di Palermo, Giuseppe Mancuso.