Palermo: morto per lite in strada, telecamere videosorveglianza hanno ripreso il pestaggio**

Palermo, 31 mar. (Adnkronos) – Il pestaggio di Gioacchino Vaccaro, il fruttivendolo di 46 anni, morto dopo essere stato aggredito da due fratelli per una lite stradale a Partinico, sarebbe stato ripreso, come apprende l'Adnkronos, da alcune videocamere di sorveglianza della strada installate da diversi negozi. Le immagini sono adesso al vaglio degli inquirenti. La Polizia di Stato ha posto in stato di fermo due fratelli, di 43 e 30 anni, per omicidio preterintenzionale. I due si sono consegnati ieri sera alla caserma dei carabinieri di Partinico.