Palermo: ragazzo morto dopo rissa, Ordine Avvocati 'no a intimazioni a legale fermato'

Palermo: ragazzo morto dopo rissa, Ordine Avvocati 'no a intimazioni a l...

Palermo: ragazzo morto dopo rissa, Ordine Avvocati 'no a intimazioni a l...

Palermo, 22 gen. (Adnkronos) – "Venerdì sera, nel corso di una manifestazione tenutasi a Partinico, la madre del giovane Francesco Bacchi, ucciso lo scorso 13 gennaio davanti ad una discoteca di Balestrate, ha pronunciato una pesante aggressione verbale nei confronti dell’avvocato Bartolomeo Parrino, difensore di Andrea Cangemi". E' la denuncia dell'Ordine degli avvocati di Palermo, dopo le parole pronunciate venerdì sera dalla madre del ragazzo morto dopo una rissa nei pressi di una discoteca a Balestrate (Palermo). Il ragazzo fermato, Andrea Cangemi, dopo l'interrogatorio di garanzia ha lasciato il carcere e ora, su richiesta dell'avvocato Parrino, è ai domiciliari.

"Senza entrare nel merito dello svolgimento delle indagini e delle responsabilità penali che verranno accertate, pur comprendendo il dolore di una madre per la prematura e violenta scomparsa del figlio, l’Avvocatura palermitana non può che respingere e condannare tutte le forme di intimidazione nei confronti del ministero difensivo di ogni avvocato – dice l'Ordine degli avvocati, guidato da Dario Greco – Spiace constatare come da parte delle Autorità presenti alla manifestazione sia mancata totalmente una presa di distanza verso le minacce rivolte all’avvocato Parrino, a tutela del sacro diritto di difesa".