Pallanuoto: Mondiali, Italia batte Spagna 8-6 e va in finale

Doha, 15 feb. (Adnkronos) - Il Settebello azzurro supera 8-6 i campioni d'Europa in carica della Spagna e si qualifica per la finale ai Mondiali di Doha, raggiungendo la terza finale delle ultime quattro edizioni iridate. Per il titolo iridato la Nazionale di Alessandro Campagna affronter&agrav...