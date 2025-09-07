Roma, 7 set (Adnkronos) – "Le mie congratulazioni alla Nazionale femminile di pallavolo, al Commissario tecnico Julio Velasco e a tutto lo staff per la splendida vittoria ai Mondiali. Dopo 23 anni il titolo torna in Italia. Grazie per aver regalato al Paese un successo che resterà nella storia". Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.
Pallavolo: Fontana, 'un successo che resterà nella storia'
