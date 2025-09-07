Home > Flash news > Pallavolo: La Russa, 'Tricolore sul tetto del mondo, grandi ragazze'

Pallavolo: La Russa, 'Tricolore sul tetto del mondo, grandi ragazze'

Roma, 7 set (Adnkronos) - "Dopo 23 anni le azzurre della pallavolo riportano il Tricolore sul tetto del mondo. Grandi ragazze". Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa. ...

Roma, 7 set (Adnkronos) – "Dopo 23 anni le azzurre della pallavolo riportano il Tricolore sul tetto del mondo. Grandi ragazze". Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.