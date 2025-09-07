Home > Flash news > **Pallavolo: Mattarella, 'felicitazioni e congratulazioni alle ragazze i...

**Pallavolo: Mattarella, 'felicitazioni e congratulazioni alle ragazze italiane'**

default featured image 3 1200x900

Roma, 7 set (Adnkronos) - "Felicitazioni e congratulazioni alle ragazze italiane della Pallavolo". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come si legge in un post del Quirinale che spiega: "Il Presidente Mattarella, dopo la partita finale, si è messo in c...

di Pubblicato il

Roma, 7 set (Adnkronos) – "Felicitazioni e congratulazioni alle ragazze italiane della Pallavolo". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come si legge in un post del Quirinale che spiega: "Il Presidente Mattarella, dopo la partita finale, si è messo in contatto con il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio e ha invitato la squadra al Quirinale".