Tra i reality più affascinanti e surrealisti trasmessi da Mediaset, spicca senz’altro la terza stagione de La Fattoria. Era il 2006, sotto la conduzione di Barbara d’Urso, e nel gruppo di partecipanti figuravano nomi noti come Selvaggia Lucarelli, I Cugini di Campagna, Katia Ricciarelli, Leopoldo Mastelloni, Aldo Montano, Alvaro Vitali, Justine Mattera e, naturalmente, Pamela Petrarolo.

Recentemente, durante una conversazione con Enzo Paolo Turchi nella Casa del Grande Fratello, Pamela ha ricordato la sua esperienza. “Ho avuto una brutta discussione con Katia Ricciarelli,” ha raccontato. “Alla fine è stata una lite con poco senso; avevo solo 27 anni e quella era la mia prima esperienza in un reality. Katia mi ha attaccato verbalmente per non aver cambiato le lenzuola, che andavano lavate. Fu così intenso che rimasi senza parole e scoppiai in lacrime. Alla fine, si accorse di aver esagerato e si scusò pubblicamente. È una donna forte, ma anche sensibile. Non puoi sottovalutarla, è una vera istituzione.”

Dai video di Gialappa emerge che, durante La Fattoria, Pamela non era molto apprezzata dagli altri concorrenti e che le sue divergenze con Katia non furono isolate. Dopo questa avventura in Marocco, Pamela ha fatto il suo ritorno nel mondo dei reality nel 2022, partecipando a L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi, e quest’anno è entrata al Grande Fratello come unico concorrente insieme a Eleonora Cecere e Ilaria Galassi.