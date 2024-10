Pamela Prati svela finalmente la vera storia riguardo al conflitto con Valeria Marini.

Era il 1996 quando le due celebrità del Bagaglino si sono scontrate durante il compleanno di Leo Gullotta, sfiorando addirittura la colluttazione. Le due protagoniste hanno fornito sempre narrazioni molto disparate; da un lato, Queen Valery ha descritto una serie di tumulti che includevano spintoni e graffi, con la conseguente necessità di ricorrere a cure mediche, mentre l’altra parte ha minimizzato l’accaduto.

La versione di Pamela Prati

Nel programma Belve del 2022, Pamela ha dichiarato che Valeria si sarebbe invece graffiata a causa dei suoi braccialetti: “Ma quale rissa?! Non è accaduto niente, le notizie sono state distorte. Era la festa di Leo Gullotta. Lei si è ferita con il mio bracciale. Non è che sia caduta su di esso. Un giorno Valeria si presentò per un provino e il maestro Pingitore mi chiese un parere. Io risposi ‘come posso decidere se prendere o meno una persona? Certo che l’accogliamo’. Quindi, in parte, è merito mio se è stata accettata. Non l’ho affatto graffiata! Se è finita in ospedale? Si è solo fatta un graffio con il mio bracciale”.

Conferma del conflitto tra Pamela Prati e Valeria Marini

Pamela Prati conferma quindi il conflitto acceso con Valeria Marini.

Ieri, durante la trasmissione di Caterina Balivo, la cantante di Menealo ha finalmente rivelato che tra lei e Valeria ci sono stati momenti di tensione, con capelli strappati e graffi. Ha dichiarato: “Chi è la vera donna del Bagaglino? Entrambe lo siamo, ma io ho una maggiore esperienza! Quindi potrei affermare di essere io la donna del Bagaglino. Adesso c’è affetto tra me e Valeria, abbiamo chiarito le cose e siamo entrambe sarde. È stata una vera e propria battaglia tra donne. Insomma, sono arrivata prima. Ci siamo davvero tirate i capelli? Certo, ma ci siamo anche graffiate, ammettiamo pure questo. Comunque, lei appare molto bene. Ora ci siamo chiarite e mi ha detto ‘amore, ti ho capito‘.”

In un’intervista di un anno e mezzo fa, la Marini ha menzionato ‘cicatrici’: “La nostra lite? Direi che in quel momento lei era un po’ fissata con me. Non ho mai voluto rubarle il lavoro! Se mi ha graffiata? È passato tanto tempo, non ha più importanza. Anche se ho ancora i segni, purtroppo. Meglio non parlarne, lei ha attraversato un periodo difficile. Le mie cicatrici? Non voglio discutere ulteriormente.”